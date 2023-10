Inter-Roma, Thuram: "Volevamo vincere e lo abbiamo fatto, contento di aver segnato"

L'Inter batte la Roma a San Siro 1-0 con un gol di Marcus Thuram nel finale e torna al primo posto solitario in classifica con 25 punti. Al termine della partita l'attaccante nerazzurro ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue dichiarazioni:

THURAM A DAZN

Questa sera si chiude un cerchio. Hai segnato indossando la maglia numero 9 che sarebbe potuta essere di Lukaku.

"Non penso a queste cose. Volevamo vincere e lo abbiamo fatto. Contento di aver segnato, le altre cose non mi interessano".

Cosa è successo alla fine?

"Cose di campo. Godiamoci la vittoria con i tifosi".

L’esultanza sotto la Curva Nord?

"È sempre un piacere segnare davanti ai tifosi. È stata una bella serata".

Come è stato giocare in questa atmosfera?

"Ogni partita a San Siro è speciale. Stadio incredibile, sono contento di giocare in questo stadio".

Ti aspettavi di essere così determinante?

"Ho provato a lavorare duramente. Faccio gol e assist, ma l’importante è vincere".