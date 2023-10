Inter-Roma, PAREDES: "Lukaku è tranquillo. Faremo il massimo per vincere contro la squadra più forte in Serie A"

Dopo la vittoria con lo Slavia Praga in Europa League, la Roma fa visita all'Inter a San Siro nella decima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, il centrocampista giallorosso Leandro Paredes ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PAREDES A DAZN

Come arriva la Roma oggi?

"Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi, sappiamo di giocare contro la squadra più forte in Serie A e in uno stadio difficile ma faremo il massimo per ottenere i tre punti".

Poco tempo per prepararla dopo l'Europa League, ci può essere un tema fisico soprattutto nella ripresa?

"Speriamo di no. Abbiamo tante partite in poco tempo ma ci siamo preparati nel migliore dei modi".

Come hai visto Lukaku in questi giorni?

"Bene, l'ho visto tranquillo. Ha tantissima esperienza e sicuramente farà il meglio per la squadra".