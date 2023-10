Inter-Roma, MOURINHO: "Grande sforzo senza metà squadra. Con un altro regalo della Lega abbiamo giocato oggi e non lunedì. Non c'è tanto rispetto per i miei giocatori" (VIDEO)

Ko Roma a San Siro: nella decima giornata di campionato l'Inter batte i giallorossi per 1-0 grazie ad una rete di Marcus Thuram. Dopo il fischio finale il tecnico giallorosso José Mourinho - oggi squalificato e non presente in panchina - ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A ROMA TV+

"Penso che i ragazzi con tutte le limitazioni, con le assenze, con la stanchezza accumulata e il minor tempo di preparazione della partita hanno fatto una gara importante e controllata. Penso che il feeling di tutti, e non solo il mio, è che la partita sarebbe finita con un pareggio. Con tutte queste difficoltà la squadra è stata molto tranquilla. Poi sembravano ammonizioni per giocatori scelti: i due difensori centrali, Mancini e Ndicka, e i giocatori di centrocampo più posizionali, Cristante e Paredes. Loro al primo giallo cambiano subito Pavard, noi non possiamo farlo. Mi dispiace per i ragazzi, hanno fatto un grande sforzo e il gol era perfettamente evitabile. Mi dispiace anche perché non c'è tanto rispetto per i miei giocatori perché l'atteggiamento dell'arbitro subito con Ndicka e Mancini dimostra tutto. Ma siamo contenti del concetto di squadra in difficoltà, non abbiamo metà squadra: Spinazzola, Smalling, Dybala, Pellegrini sono metà squadra. Siamo venuti qui senza metà squadra anche con un altro regalo della Lega di Serie A, perché non si può giocare lunedì ma domenica, e i ragazzi sono stati bravi nel loro atteggiamento. Per questo sono triste perché meritavano di più".