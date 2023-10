Inter-Roma, Inzaghi: "La Roma si è difesa bene, siamo stati bravi e pazienti. Lukaku? Non l'ho incontrato"

L'Inter batte la Roma a San Siro 1-0 con un gol di Marcus Thuram nel finale e torna al primo posto solitario in classifica con 25 punti. Al termine della partita l'allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue dichiarazioni:

INZAGHI A DAZN

Ci racconta qualcosa di Thuram che noi non riusciamo a vedere?

"Il lavoro quotidiano sta facendo la differenza, deve continuare a lavorare così. Cura molto i dettagli, sta avendo delle soddisfazioni e ha giocato un’ottima partita. La Roma si difendeva molto bene, siamo stati bravi e pazienti. In queste partite dove fatichi a segnare possono arrivare dei problemi, ma la squadra è stata lucida".

Che effetto le ha fatto ritrovare Lukaku e vivere questa atmosfera?

"L’atmosfera a San Siro è quasi sempre simile, è stata eccezionale. Stasera si è sentita di più, ma in qualunque partita c’è un’atmosfera magica".

Ha voluto isolare la squadra da questo contesto ambientale?

"Assolutamente. La squadra si è isolata, abbiamo preparato la partita. La Roma non ha solo Lukaku, ci sono anche El Shaarawy, Belotti e Azmoun. I ragazzi sono stati lucidi, sono molto contento. La squadra ha tenuto il campo e ha avuto pazienza. Avremmo meritato di segnare prima".

In passato la squadra non sarebbe riuscita a rimanere dentro la partita. Avete fatto questo step?

"Questa è la speranza, il campo darà la risposta. La squadra è stata bravissima in queste partite, abbiamo tanti obiettivi e vogliamo fare tutte le partite disponibili. Non sarà semplice ma abbiamo questo desiderio. Dobbiamo continuare così".

Nel secondo tempo hai cambiato Mkhitaryan e Calhanoglu contemporaneamente, cosa hai pensato? Quale contromisure cerchi quando Bastoni viene marcato?

"Non sapevamo con che modulo avrebbe giocato la Roma, l’avevamo preparata sia con il 3-5-2 sia con il 3-4-2-1. Cristante è stato bravo a chiudere, dovevamo uscire dall’altra parte anche perché El Shaarawy è un attaccante e fa meno diagonali. I ragazzi sono rimasti in partita e hanno eseguito tutti gli ordini. I cambi? Ho cambiato Pavard, stava facendo benissimo, ma avevamo la partita in mano e ho preferito fare il cambio. A centrocampo volevo qualcosina in mezzo, Asllani e Frattesi hanno avuto un ottimo impatto".

Che tipo di vantaggi vi dà Thuram?

"Tutti conoscevamo le sue qualità. Dopo la prima settimana avevamo capito che si sarebbe potuto togliere delle soddisfazioni. Ha la fortuna di conoscere benissimo la lingua e di essersi inserito benissimo".

Ha incontrato Lukaku?

"No. Avevo già espresso il mio pensiero. Tutti quanti sanno cosa ho fatto per riportarlo, nel calcio vanno prese delle decisioni e lui ha deciso di andare da un’altra parte. Me ne sono fatto una ragione. L’avrei comunque salutato senza problema. Le scelte dell’anno scorso sono sempre per il bene della squadra".

Asllani?

"È stato bravissimo. Entrare in un Inter-Roma a 20 minuti dalla fine non è semplice. Sta crescendo tantissimo, si sta ritagliando minuti per come entra e per come si allena. Ha tantissime qualità e un comportamento da grande professionista".