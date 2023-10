Inter-Roma, CRISTANTE: "Avevamo preparato la partita così. Siamo corti, Inter di un altro livello in Serie A"

Ko Roma a San Siro: nella decima giornata di campionato l'Inter batte i giallorossi per 1-0 grazie ad una rete di Marcus Thuram. Dopo il fischio finale il centrocampista giallorosso Bryan Cristante ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

CRISTANTE A DAZN

Il rimpianto più grande è aver subito il gol nel finale. Il punto sarebbe andato bene?

“Siamo arrivati corti di energie, non abbiamo tante rotazioni. L’avevamo anche preparata così, aspettandoli e poi cercando di sbloccare la partita. Dispiace, potevamo portare a casa un punto”.

Solo questione fisica o c’è un divario tecnico importante con l’Inter?

“Non credo. Sono forti e hanno una rosa ampia, noi siamo un po’ corti. Non avevamo le energie per andarli a prendere alti al 100%. Abbiamo fatto anche abbastanza bene, poi abbiamo preso gol”.

Mourinho vi ha detto qualcosa?

“Non abbiamo ancora parlato con lui”.

La Roma ha preso il gol nel momento in cui l’Inter faceva più fatica?

“Nel primo tempo hanno fatto meglio. Volevamo aspettarli per poi sbloccarla sul finale, ci stavamo riuscendo. Il gol si poteva evitare. Dopo il gol era diventato complicato recuperare”.

Come ti trovi in questa nuova posizione? Saresti stato utile anche in mezzo con Paredes oggi.

“Abbiamo fatto una partita preparata così, oggi ho giocato più da mezzala per sfruttare l’inserimento e il colpo di testa per cercare di sbloccarla. Mezzo centimetro più in là e sarebbe potuta finire 1-0 per noi, cambiava tutto”.

Secondo te, questa Inter è molto più forte delle avversarie? Le condizioni ambientali hanno inciso su Lukaku e sulla squadra?

“L’Inter ha una rosa molto ampia, può giocare due partite in maniera tranquilla, di gestire i giocatori. Sotto quel punto di vista sono di un altro livello in Serie A. L’ambiente? Lo sapevamo, non penso che abbia disturbato più di tanto”.