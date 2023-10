Inter-Roma, Calhanoglu: "Siamo sempre uniti, tutti sono importanti. Non commento Lukaku"

Allo stadio San Siro nel posticipo delle 18:00 l'Inter batte la Roma 1-0 con un gol di Marcus Thuram all'81', riportandosi al primo posto in classifica con 25 punti nelle prime dieci giornate di campionato. Al termine della partita il centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue dichiarazioni:

CALHANOGLU A DAZN

L’importanza del gruppo di questa squadra?

"È importante stare sempre uniti, siamo tutti importanti. Asllani sta crescendo, è molto forte e ha tanta qualità. Tutti quelli che entrano fanno la differenza".

Che effetto ti fa vedere Lukaku con la maglia della Roma?

"Non voglio commentare".

Sei passato da trequartista a regista. È una nuova moda nel calcio?

"Il calcio sta diventando moderno. Ho giocato in tanti ruoli e dipende anche dal sistema di gioco. Mi sento bene in questo ruolo, sono cresciuto nella fase difensiva. Sto provando ad essere più aggressivo nei duelli per aiutare la difesa".

Hai mai avuto la sensazione che la tua qualità vicino alla porta potesse venire meno a causa di questo nuovo ruolo?

"Sono un po’ lontano dalla porta, mi manca un po’. Qualche volta provo ad andare avanti per segnare. Barella e Mkhitaryan mi stanno aiutando tanto, le occasioni arrivano da sole e ci saranno".

L’anno scorso contro il Verona hai segnato, ma giocavi da mezzala perché Brozovic era il regista.

"Ora non c’è Brozovic. Mi è piaciuto molto giocare con lui, avevamo un bel rapporto".

È il rigorista dell’Inter?

"Sì, ma non voglio fare casino. Arnautovic e Lautaro li calciano bene. Decidiamo in campo".

L’esperienza della Champions League vi ha dato autostima.

"Sì. Quest’anno siamo più attenti, non perdiamo lucidità contro le piccole. Contro Sassuolo e Bologna abbiamo sbagliato, ma ogni partita proviamo a non farlo. Stiamo lavorando bene, c’è un clima positivo e nessuno è arrabbiato".