Nell'intervallo di Inter-Roma, ha parlato il difensori nerazzurro Alessandro Bastoni. Queste le sue parole:

BASTONI A DAZN

Come giocare in questa atmosfera?

"Non è facile, però ci dà carica sentire San Siro cosi, in casa è sepre così, il pubblico è fantastico. Abbiamo fatto 11 tiri in porta ma non abbiamo segnato, dobbiamo andare avanti così e sercare di fare gol."