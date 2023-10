Inter-Roma, Asllani: "Ringrazio Inzaghi per l'opportunità. Il lancio per Dimarco? È una cosa che mi piace fare"

L'Inter batte la Roma a San Siro 1-0 con un gol di Marcus Thuram all'81' e torna al primo posto solitario in classifica con 25 punti. Al termine della partita il centrocampista nerazzurro Kristjan Asllani, entrato al 75' e autore del lancio per Dimarco che ha portato al gol decisivo, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue dichiarazioni:

ASLLANI A DAZN

ASLLANI A SKY SPORT

Era una partita diversa e sentita per il ritorno di Lukaku e Mourinho, com'è stata?

"Fuori si è parlato tanto, ma per noi è stata come le altre. C'erano in palio 3 punti importanti e alla fine siamo riusciti a vincere questa partita difficile, sapevamo che la Roma tende a stare molto bassa e siamo riusciti col nostro gioco a portarla fino in fondo".

Stai studiando da vice Calhanoglu, cosa ti sta insegnando?

"Per me è uno dei play più forti al mondo, ringrazio il mister per la fiducia e i minuti che mi sta dando. Da Calhanoglu devo cercare di prendere tutto, mi aiuta tutti i giorni ed è mio fratello, stiamo sempre insieme".

Negli ultimi giorni di mercato c'era la possibilità di andare via, ti stai prendendo rivincite dal punto di vista personale.

"L'anno scorso è stato un anno di crescita e studio, passare dall'Empoli e all'Inter è una cosa grande. Quest'anno c'è Calhanoglu che fa quel ruolo, devo continuare e imparare".