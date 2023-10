Cagliari-Roma, Ranieri: "Compatti nei momenti difficili, l'importante è non arrendersi"

Dopo la vittoria in Europa League col Servette, la Roma affronta in trasferta il Cagliari di Claudio Ranieri nell'ottava giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, l'ex allenatore giallorosso e ora sulla panchina dei sardi Ranieri ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

RANIERI A DAZN

Una vittoria potrebbe cambiare le prospettive in campionato?

“Noi siamo gli ultimi arrivati in Serie A, sappiamo che dobbiamo lottare per fare un campionato a parte. L’importante è non arrendersi alle difficoltà, noi siamo in difficoltà ma vedo la squadra come si allena e come lavora. E io sono con loro: siamo compatti per lottare nei momenti difficili. Girerà e andremo avanti insieme”.