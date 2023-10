Cagliari-Roma, Nandez: "Dobbiamo essere forti, i risultati arriveranno"

Dopo la vittoria in Europa League col Servette, la Roma affronta in trasferta il Cagliari di Claudio Ranieri nell'ottava giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

NANDEZ A DAZN

"Purtroppo i risultati non stanno arrivando, ma dobbiamo essere forti per uscire da questo momento. Abbiamo la forza del gruppo, la nostra gente e tutta l'isola. Per noi è importante, i risultati arriveranno".