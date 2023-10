Cagliari-Roma, MOURINHO: "Voci? Nessun problema, speriamo di recuperare qualcuno dopo la sosta. Ranieri è un signore"

Dopo la vittoria in Europa League col Servette, la Roma affronta in trasferta il Cagliari di Claudio Ranieri nell'ottava giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, il tecnico giallorosso José Mourinho ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A DAZN

"Ranieri è un signore, continuo a dire che è stato l'allenatore ad aver fatto il più grande miracolo della storia della Premier League. Tutti parlano degli allenatori che hanno vinto tanto, ma lui ha vinto la Special One. Al di là di questo, quando sei giovane e sei in competizione fai delle cose e quando ci pensi dopo non ne sei troppo felice. Con il tempo abbiamo imparato a conoscerci, lo rispetto tantissimo. Il mondo del calcio non ci permette di passare tanto tempo insieme, ma c'è tanto rispetto e ammirazione. È un amico, anche se la distanza del calcio è così".

Come stanno i ragazzi in questi giorni? Quanto sono servite le vittorie con Frosinone e Servette?

"Quando perdi una partita pesante e brutta come quella col Genoa è importante la reazione, abbiamo reagito bene. I giocatori hanno avuto coraggio e serenità, ma devi guardare avanti dopo una sconfitta e così anche dopo una vittoria. Oggi c'è una partita difficilissima e pensiamo solo a questo".

Com'è stato preparare questa partita considerando le voci circolate ieri?

"Nessun problema. L'unico problema nella preparazione è che siamo in un momento in cui mancano giocatori importanti. Ci mancano due difensori centrali e due centrocampisti. Speriamo che nelle prossime due settimane si possa recuperare qualcuno e dopo la sosta riniziare con più potere in campo".