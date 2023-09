Torino-Roma, Zapata: "Contento per il gol. Sono stato vicinissimo ai giallorossi, ma il calcio è così"

Finisce 1-1 il posticipo di domenica sera tra Torino e Roma nella quinta giornata di Serie A. A fine partita ha parlato ai microfoni dei cronisti l'attaccante granata Duvan Zapata, autore del gol del definitivo 1-1. Queste le sue parole:

DUVAN ZAPATA A TORINO CHANNEL

Non si può non partire dal tuo primo gol in maglia granata, come è stato sentire il pubblico urlare il tuo nome?

"E' stata una sensazione bellissima segnare il mio primo gol con questa maglia e nel nostro stadio. Stavamo sotto e mi è piaciuto tanto l'atteggiamento della squadra che ha reagito bene e sotto questo punto di vista stiamo crescendo.

DUVAN ZAPATA A DAZN

Che sapore ha questo primo gol?

"Ovviamente sono contento per il gol e per la prestazione della squadra. Non era facile, anche nei momenti difficili abbiamo tenuto. Mi è piaciuto l’atteggiamento, la Roma è una grande squadra con giocatori di valore. Quando non puoi vincere è importante non perdere. Volevamo i 3 punti ma il pareggio ci serve".

Squadra ambiziosa…

"Si, ci alleniamo forte per arrivare pronti a queste partite. È il salto di qualità che dobbiamo fare, diventare forti in casa per conquistare i nostri obiettivi".

Un mese fa potevi essere dall’altra parte…

"Si, il calcio è così. Sono stato vicinissimo alla Roma, il calcio ha voluto che ora indossi questa maglia. Sono onorato di indossarla".

Questa è una grande occasione per te, un Torino ambizioso che con la sua tifoseria è pronto a metterti al centro del tuo amore. E' così?

"Siamo una squadra con molta ambizione, abbiamo tanto margine di crescita e la mentalità per farlo. Lavoriamo duro per cercare questi obiettivi".

A che punto ti senti come percentuale di condizione? Il gol è arrivato.

"Mi sento bene, l'importante è crescere e ogni partita cerco di farla meglio e conoscere meglio i miei compagni e i movimenti che mi chiede il mister. Sono contento perché sono in crescita ma posso fare ancora meglio".

Gli allenamenti di Juric sono come quelli di Gasperini o meglio?

"Sono simili, non è mai uguale ma sono simili. Però ci vuole, siamo una squadra molto fisica che gioca su ritmi alti e per farlo la maggior parte della partita ti devi allenare tantissimo".

La situazione tua e di Sanabria mi ricorda la gestione di Gasperini con te e Muriel. Può essere per voi una soluzione come negli ultimi 15 minuti di questa partita come arma in più?

"La penso come te, è un'alternativa. Non sempre hai il controllo delle partite e puoi giocare come vuoi tu, a volte devi rischiare un po' di più mettendo più attaccanti e giocatori con caratteristiche più offensive".

Quanto hai pensato all'esultanza in cui mimi il Toro?

"In realtà è stata un'idea di un mio amico e grazie a Dio ho potuto farlo. E' stata una partita dura, loro hanno trovato il gol ma mentalmente c'eravamo. Abbiamo dominato per momenti la partita poi loro hanno trovato il gol e non è stato facile. Abbiamo tenuto duro e la reazione di tutti è stata positiva, per questo abbiamo pareggiato".