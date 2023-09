Torino-Roma, MOURINHO: "Poco tempo per lavorare, non voglio pensare al Genoa. Vorrei Dybala in campo 90 minuti ma sarà difficile"

Dopo l'impegno europeo in casa dello Sheriff Tiraspol, la Roma è attesa dalla trasferta di campionato a Torino contro la squadra di Ivan Juric nella quinta giornata di Serie A. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 20.45, il tecnico giallorosso José Mourinho ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A DAZN

Con il pochissimo tempo a disposizione dopo Tiraspol, su cosa ha insistito?

"Hai ragione, abbiamo avuto pochissimo tempo. Viaggi, ma è così. Anche con queste difficoltà abbiamo avuto ieri l'opportunità di lavorare in campo. Conosciamo le difficoltà di questa partita, l'allenatore è bravo, i giocatori sono bravi così come il loro modo di pensare il gioco e creare difficoltà agli avversari. È dura".

Con Cristante e Paredes in mezzo al campo e due giocatori sottopunta si torna alla Roma del passato.

"Magari, a quale passato ti riferisci?".

Non è un 3-5-2, ma un 3-4-2-1.

"Oggi nel calcio è più complicato analizzare le cose in questo modo, ci sono dinamiche diverse durante la partita. Prima il calcio era più sistematico e meno dinamico, oggi tutte le squadre pensano in modo diverso. Lo puoi dire come struttura basica, ma durante la partita tutto cambia".

Come gestirà Dybala?

"C'è una partita da vincere. Non voglio pensare al Genoa, che ha giocato venerdì, non voglio e non posso. Non voglio neanche che i giocatori ci sentano qui a parlarne. Dobbiamo pensare ad oggi. Paulo fa la sua gestione, conosce il suo corpo e le sue sensazioni. E di solito con questo tipo di giocatori il rapporto è aperto con me e il mio staff, di solito loro dicono le loro sensazioni. Mi piacerebbe che giocasse 90 minuti più recupero, ma sarà difficile".