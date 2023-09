Torino-Roma, LLORENTE: "Niente stanchezza, siamo pronti per tre partite a settimana"

Dopo la vittoria in Europa League con lo Sheriff Tiraspol, la Roma è attesa in casa del Torino di Juric nella quinta giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 20.45, il difensore giallorosso Diego Llorente ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

LLORENTE A DAZN

In difesa siete contati, può subentrare la stanchezza con tre partite a settimana?

"Non credo. Sapevamo che ci sarebbero state settimane con tre partite. Ci siamo preparati bene durante il precampionato, proprio per essere pronti ad affrontare settimane come questa e per stare bene fisicamente e anche i miei compagni sanno che posso dargli una mano".