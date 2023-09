Torino-Roma, KRISTENSEN: "È un peccato, abbiamo fatto di tutto per vincere" (VIDEO)

Dopo il pareggio di ieri sera tra Torino e Roma ha parlato ai microfoni dei cronisti Rasmus Kristensen, autore dell'assist per il gol di Romelu Lukaku che ha regalato il vantaggio ai giallorossi prima del pareggio di Zapata. Queste le sue parole:

KRISTENSEN A ROMA TV+

"Torino è un campo difficile. Loro hanno un gioco frenetico, molto fisico e da uomo contro uomo. Il campo non era al massimo oggi, è stato molto difficile giocare. Sapevamo che sarebbe stato un gioco fisico, tra seconde palle e duelli. Credo che in generale abbiamo giocato bene e che siamo stati la squadra migliore oggi. È un peccato non aver preso i tre punti perché credo che abbiamo fatto tutto bene per ottenerli. Una partita difficile, ma in generale abbiamo giocato bene. La squadra ha le qualità per giocare e vincere ogni partita. Questo è il nostro obiettivo e il nostro gioco oggi lo ha dimostrato. Oggi ho fatto il primo assist a Lukaku e spero che ci saranno altre occasioni, è un giocatore fantastico ed è utile per un terzino come me avere un attaccante come lui nell'area. Spero di potergli creare altre occasioni come questa. Va bene così, accetto tutte le partite, vogliamo giocare e ci piace giocare, ora guardiamo alla partita di giovedì. Sarà un'altra partita difficile ma siamo contenti di giocarla e naturalmente vogliamo scendere in campo per vincere".