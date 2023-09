Torino-Roma, Juric: "È sempre dura segnare ai giallorossi, sanno difendere molto bene"

Dopo la vittoria in Europa League con lo Sheriff Tiraspol, la Roma è attesa in casa del Torino nella quinta giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 20.45, il tecnico granata Ivan Juric ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

JURIC A DAZN

Da quando Mourinho allena la Roma il suo Toro non è stato fortunatissimo, non è ancora arrivata la vittoria. Ha capito come farle male?

"È sempre dura, abbiamo fatto una bella partita all'Olimpico prendendo gol all'ultimo minuto e pareggiando. Sanno difendere molto bene, è dura fare gol e sanno sfruttare le loro qualità. Speriamo stasera di riuscire a cambiare l'andamento e ottenere punti".

Tameze e Ilic a centrocampo?

"Ricci muscolarmente non era al massimo, abbiamo tre partite a settimana e abbiamo deciso di farlo riposare. Il centrocampo con Tameze e Ilic è di qualità".

Seck?

"Ha fatto una bella partita a Salerno, è giusto provare a dargli continuità per vedere se riesce a crescere ulteriormente".