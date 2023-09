Torino-Roma, Ilic: "Preso un gol sfortunato, abbiamo fatto una grande partita. La Roma è una squadra forte"

Il posticipo della quinta giornata di serie A tra Torino e Roma finisce 1-1, con l'iniziale vantaggio di Romelu Lukaku e il pareggio nei minuti finali di Duvan Zapata. Dopo la partita il centrocampista granata Ivan Ilic ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ILIC A TORINO CHANNEL

"E' stata una partita dura, però siamo riusciti a pareggiare e portare almeno un punto a casa".

Quello che si è visto di più stasera forse è l'atteggiamento in difesa, soltanto un duello perso poi subito la voglia di ripartire e il gol del pareggio.

"Voglio fare i complimenti alla mia squadra, abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo preso un gol sfortunato con un piccolo errore nostro però subito dopo siamo riusciti a fare gol e portare un punto".

E' stata una partita molto fisica, come state?

"E' vero, è stata una partita dura contro una squadra forte e tosta. Alla fine abbiamo portato a casa almeno un punto ma va bene, pensiamo alla prossima".

Terzo risultato utile consecutivo, c'è l'idea che questo Torino stia crescendo sempre di più.

"Sì, noi ci pensiamo ogni giorno. Pensiamo sempre alla prossima partita e speriamo di continuare così".

E' arrivato anche il primo gol di Duvan Zapata.

"Sì, complimenti a lui".

Adesso tre giorni per la prossima gara. Come preparerete la partita contro la Lazio?

"Sarà un'altra partita dura ma speriamo di giocare come oggi e anche meglio. Speriamo di portare punti a casa".

(tv.torinofc.it)

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE