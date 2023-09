Torino-Roma, Bellanova: "Pronti al sacrificio in fase difensiva"

Dopo la vittoria in Europa League con lo Sheriff Tiraspol, la Roma è attesa in casa del Torino di Juric nella quinta giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 20.45, l'esterno granata Raoul Bellanova ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BELLANOVA A DAZN

La Roma è cambiata, con le mezzali giallorosse voi esterni dovete dare maggiore copertura?

"Sì hanno mezzali di grande qualità che si inseriscono spesso, noi esterni dobbiamo stringere. Dobbiamo stare attenti, il mister ci chiede tanto sacrificio in fase difensiva ma siamo a disposti a farlo".