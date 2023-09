Roma-Milan, SMALLING: "Partita importante, abbiamo fiducia. Lukaku è un grande giocatore"

Fra pochi minuti Roma e Milan scenderanno in campo per la terza giornata di campionato. In una delle classiche dichiarazioni pre-partita, Chris Smalling ha parlato ai microfoni dei cronisti, presentando i temi del match.

SMALLING A DAZN

"Oggi è una partita importante, vogliamo fare una bella gara per i nostri tifosi. Sappiamo che non è facile, il Milan è una squadra forte, ma abbiamo fiducia e sappiamo quello che dobbiamo fare".

Su Lukaku:

"Lo conosco molto bene, è un grande giocatore, lui può aiutarci con i nostri obiettivi. Ho parlato con lui prima che venisse qua, ora è con noi".