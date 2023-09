Roma-Milan, Pioli: "Cercheremo di avere il controllo della partita"

Nell'immediato pre-partita di Roma-Milan, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha parlato ai microfoni dei cronisti per presentare i temi del match. Le sue parole.

PIOLI A DAZN

Che sicurezze dà questo 11?

"Che stiamo lavorando insieme da un po' di tempo. C'è da migliorare, ma più giocheremo insieme e più miglioreremo".

Calabria dentro al campo?

"Dipenderà dal giocatore con cui la Roma vorrà uscire sui nostri terzini. Abbiamo esterni bravi nell'1 vs 1 e cercheremo di avere ampiezza e controllo della partita".

Le emozioni provate quando ha saputo che ritroverà Donnarumma e Tonali?

"Non ho visto timori nei miei giocatori, solo entusiasmo, mi è piaciuto quello che ho visto. La Champions è la Champions, ma noi siamo il Milan. Sugli ex, per me hanno dato tutto, abbiamo fatto un percorso bello insieme e li saluterò con piacere"