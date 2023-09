Roma-Milan, MOURINHO: "Lukaku non è nelle migliori condizioni, ma può aiutarci. Non abbiamo tanti giocatori oggi"

Manca sempre meno al fischio di inizio del match tra Roma e Milan, impegnate nella terza giornata di campionato. Per i giallorossi, dopo Smalling è toccato a José Mourinho parlare ai microfoni cronisti prima del match.

MOURINHO A DAZN

In distinta c'è Lukaku: come l'ha visto?

"L'ultima partita che ha fatto è all'inizio di giugno, con la nazionale. Non si è mai allenato con la squadra e con il pallone, ha fatto il suo lavoro individuale, in modo anche molto professionale perché non arriva in una condizione pessima però non ha fatto né ritiro con noi né con il Chelsea. La sua condizione non è la migliore".

Ha uno spezzone?

"Abbiamo bisogno perché non abbiamo tanti giocatori. Può aiutarci all'interno dei suoi limiti. Lo stesso è successo con Paredes, si è allenato da solo ed è arrivato qui senza allenarsi, per necessità ha subito giocato, prima 45' e oggi speriamo di più. Non abbiamo avuto la pre-season perfetta e dobbiamo migliorare i giocatori anche con le partite".

Cosa ha detto a Lukaku?

"Niente, veramente niente. Gli ho fatto semplicemente sentire che per me e per noi sarebbe stato molto importante, lo conosco bene, so che ha bisogno di sentirsi voluto, amato, semplicemente questo. Scelta sua".

Oggi torna in campo anche lei: le mancava?

"Ovviamente è diverso, però niente, decisione dell'anno scorso con influenza su questa stagione. Questo è, andiamo avanti".