Roma-Milan, Calabria: "Primo tempo ok, dobbiamo affrontare la ripresa nel migliore dei modi"

All'Olimpico va in scena Roma-Milan, anticipo della terza giornata di campionato. Dopo il primo tempo, con i rossoneri in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Giroud su calcio di rigore, il capitano del Milan Davide Calabria ha parlato ai microfoni dei cronisti all'intervallo. Le sue dichiarazioni:

CALABRIA A DAZN

Sei il nuovo playmaker del Milan, come ti trovi in questa posizione?

"È bello, abbiamo lavorato tanto in queste settimane. È un nuovo modo di giocare e non è facile ma ci stiamo trovando bene. Il primo tempo è andato bene, dobbiamo affrontare il secondo nel migliore dei modi".