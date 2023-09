Roma-Empoli, SANCHES: "L'infortunio è alle spalle, posso giocare in diversi ruoli. Se sto bene posso fare una grande stagione" (VIDEO)

All'Olimpico la Roma conquista la prima vittoria in questo campionato con una larga vittoria contro l'Empoli: 7-0 alla squadra di Zanetti nella quarta giornata di campionato. Dopo la partita il centrocampista giallorosso Renato Sanches, oggi in gol, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

RENATO SANCHES A DAZN

L’emozione di segnare il primo gol in un Olimpico strapieno?

“Per me è stato un momento molto importante perché è stata la prima partita da titolare. Venivo da un infortunio, è sempre difficile. Sono molto felice di aver segnato e di aver vinto la prima partita in campionato”.

La posizione da box to box può essere la migliore per te? Per te è meglio riposare o giocare tante partite di fila per rimanere in forma?

“Posso giocare in molte posizione, da numero 6 e numero 8. È nella mia cultura avere il pallone tra i piedi e se sto bene fisicamente posso giocare ovunque. Quando mi sento forte non ho problemi perché ho qualità e sono disposto a giocare ovunque per aiutare la squadra. Gli infortuni? Non possono controllarli, ci sto lavorando e ora l’infortunio è alle spalle. Amo giocare a calcio e ho bisogno di giocare, ma devo giocare e per farlo devo stare bene. Quest’anno farò di tutto per essere in forma e mostrare il potenziale. Voglio aiutare la squadra a fare il massimo”.

Che opportunità è essere a Roma oggi?

“Giocare a calcio è la cosa più bella del mondo. Essere qua a Roma è fantastico, ho parlato con Mourinho e Pinto e sapevo la squadra fosse forte, anche i tifosi sono pazzeschi. Loro vivono il calcio ed è ciò di cui ho bisogno. È difficile essere in forma quando si hanno tanti infortuni, ma la cosa più importante è non abbattersi. Il meglio sta per arrivare, continuerò sempre a lavorare. Se sto bene posso fare una stagione davvero buona”.

RENATO SANCHES A SKY SPORT

Grande gol, qual è il significato di questa partita?

"È la prima partita per me dal 1' all'Olimpico, è importante per me segnare a casa, dà più fiducia".

Qual è la tua idea sulla qualità generale della squadra?

"Non abbiamo iniziato bene il campionato, abbiamo avuto anche degli infortuni. Quando tutti stanno bene possiamo mostrare la nostra qualità per giocare grandi partite".

Cosa posso dare Dybala e Lukaku alla squadra?

"Sono grandi giocatori, conoscono bene questo campionato, hanno grande esperienza, possono aiutare la squadra e segnare tanto, quindi possono essere utili in tutti i sensi".

Hai avuto diversi infortuni, come ti senti?

"Non puoi controllare gli infortuni, siamo professionisti e facciamo tutto il possibile per stare in buona forma. Ho fatto di tutto ma alcune volte capitano gli infortuni. Spero di riuscire a fare bene il mio lavoro, continuerò ad impegnarmi perché il lavoro porta buone cose, gli infortuni fanno parte del lavoro ma cerchiamo di restare positivi, questo è il calcio".

RENATO SANCHES A ROMA TV+

"È stata una serata molto importante perché ho iniziato la partita dal primo minuto ed è stato un inizio perfetto perché ho segnato. È qualcosa di molto speciale. Non abbiamo iniziato bene il campionato, abbiamo pareggiato e perso ma ora con tutti i giocatori, e senza infortuni, abbiamo le qualità per fare bene quest'anno in Serie A. Apprezzo il sostegno perché è importante quando arrivi in un club, quindi voglio ringraziare tutti. Farò tutto il possibile per giocare sempre bene per il club. In Europa League cercheremo di vincere e andare avanti il più possibile, questo è l'obiettivo della squadra perché abbiamo una buona squadra. Possiamo fare qualcosa di speciale".