Genoa-Roma, Thorsby: "Vittoria importante, siamo stati concreti nei momenti giusti"

Allo Stadio Luigi Ferraris la Roma perde 4-1 sul campo del Genoa nel turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di campionato. Tra i protagonisti anche Thorsby, oggi in gol. Il centrocampista del Grifone ha parlato ai microfoni dei cronisti dopo il fischio finale. Le sue dichiarazioni.

THORSBY A DAZN

Quanto è difficile giocare una partita intera senza riscaldamento?

“Difficile, quando entri a freddo i primi 10 minuti devi solamente respirare. Si riesce a giocare solamente dopo un po’. Sono comunque contento, abbiamo fatto veramente bene”.

Oggi è stato uno spettacolo totale.

“Stiamo lavorando sull’aspetto offensivo, sappiamo che dobbiamo migliorare. All’inizio del secondo tempo siamo stati troppo bassi, ma oggi siamo stati concreti. Sono contento di aver contribuito con il gol. Gudmundsson e Retegui hanno bisogno dell’aiuto del centrocampo”.

Il tuo ruolo oggi? Diventavi quasi l'attaccante aggiunto.

“Devo giocare da box to box ed essere sempre presente in area di rigore, sto lavorando per essere sempre più pericoloso e fare gol e assist. Sono contento della mia prestazione, secondo me siamo stati anche concreti nei momenti giusti, sappiamo che difendiamo bene ed è stata una vittoria importante”.

Oggi avete avuto molto coraggio.

“Lo stadio ti aiuta tantissimo, ci ha dato l’energia anche nelle fasi in cui la Roma è stata migliore di noi. Abbiamo sfruttato i nostri spazi, abbiamo avuto il supporto dei tifosi che è sempre importante in partite come queste. Dobbiamo soffrire ma oggi abbiamo fatto bene”.