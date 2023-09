Dopo il pareggio in casa del Torino, la Roma è ospite del Genoa nel turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, il centrocampista giallorosso Leandro Paredes ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PAREDES A DAZN

Come stai?

"Bene, piano piano mi metto nella migliore condizione. L'obiettivo di iniziare piano è mio ma anche del mister, mi sento molto molto meglio".