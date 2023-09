Genoa-Roma, Ottolini: "C'è rammarico ma voglia di regalare una vittoria qui in casa ai tifosi"

Dopo il pareggio in casa del Torino, la Roma è ospite del Genoa nel turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, il ds del club ligure Marco Ottolini ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

OTTOLINI A DAZN

"Siamo soddisfatti, nelle ultime partite c'è rammarico per i risultati ma fiducia nelle prossime".

C'è voglia di regalare una vittoria ai tifosi qui?

"C’è tantissima voglia, l’ultima volta ci siamo andati vicini e speriamo di ripetere la prestazione. Sappiamo che il risultato può dipendere da tante cose".