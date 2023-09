Genoa-Roma, MOURINHO: "Squadra difficile da affrontare, ha 48 ore di preparazione in più"

Dopo il pareggio in casa del Torino, la Roma è ospite del Genoa nel turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, il tecnico giallorosso José Mourinho ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A DAZN

"Sono tre partite di fila, ne abbiamo vinte due e pareggiata una giocando bene. La squadra sta bene. Mi dispiace parlarne, ma giochiamo di nuovo contro una squadra che ha 48 ore in più di preparazione rispetto a noi. Non abbiamo preparato la partita pensando a questo, ma pensando a giocare bene, a migliorare individualmente e collettivamente, cercando di vincere contro una squadra difficile. Sarà difficile ma vogliamo vincere".

Oggi è più importante il risultato della prestazione?

"È sempre importante il risultato. Dico sempre che è meglio vincere che giocare bene, ma è più facile vincere quando si gioca bene. Stiamo giocando bene e abbiamo fatto ottime partite con Torino e Empoli per ottenere 6 punti e non 4. Cercheremo di vincere oggi, ma se si gioca bene è più facile vincere".

Pellegrini, Dybala e Lukaku è la migliore espressione lì davanti?

"Non lo so, dipende dalla partita e dalla prestazione dei giocatori. La verità è che quando siamo tutti bene, disponibili, allenati e in forma abbiamo un gruppo di giocatori lì davanti di qualità".