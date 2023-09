Genoa-Roma, Messias: "Grande partita, battuta una squadra forte. Il pubblico merita questo"

Allo Stadio Luigi Ferraris la Roma perde 4-1 sul campo del Genoa nel turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di campionato. Tra i protagonisti anche Messias, oggi in gol. L'attaccante ex Milan ha parlato ai microfoni dei cronisti dopo il fischio finale. Le sue dichiarazioni:

MESSIAS A DAZN

Com’è festeggiare sotto la Gradinata Nord?

“Bello. Oggi avevamo bisogno di punti, i ragazzi sono stati bravi e abbiamo fatto una grande partita. Il pubblico merita tutto questo”.

Poteva esserci esordio migliore di questo?

“L’importante è la vittoria. Adesso dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere la salvezza il prima possibile. Poi pensiamo ad altro”.

Come ti sei inserito in questa squadra?

“I ragazzi sono tutti bravi, si mettono a disposizione del mister. C’è un bel gruppo, possiamo fare grandi cose”.

C’è già affinità con Gilardino?

“Si, il mister è una brava persona. Avremo tempo di lavorare, siamo solo all’inizio”.

Ci si può anche divertire cercando la salvezza?

“Sicuramente, è quello che abbiamo fatto fino ad adesso. Dobbiamo continuare così, sempre con umiltà. Abbiamo battuto una squadra forte, che gioca in Europa. Dobbiamo essere fieri di questa vittoria, ma dobbiamo metterci in testa che non sarà facile fino alla fine”.