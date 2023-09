Dopo il pareggio in casa del Torino, la Roma è ospite del Genoa nel turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, il centrocampista del Genoa Milan Badelj ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BADELJ A DAZN

"Voglio pensare in modo positivo, ci è rimasto l'amaro in bocca per la sconfitta a Lecce. Con rabbia e determinazione aspettiamo questa gara".