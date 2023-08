Alle 20:45 la Roma scenderà in campo contro il Verona di Baroni. Prima del fischio d'inizio il Capitano dei giallorossi Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue parole:

PELLEGRINI A DAZN

"Cosa ci porterebbe Lukaku? Non lo so, ma c’è chi sta lavorando per rendere concreta questa cosa, quando lo sarà ci penseremo. Altrimenti dovrei pensare a tutti i giocatori del mondo”.