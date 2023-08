Si torna in campo: alle 20:45 la Roma di José Mourinho scenderà in campo contro il Verona di Baroni. Prima del fischio d'inizio il centrocampista giallorosso Cristante ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

CRISTANTE A DAZN

"Pellegrini e Dybala sono importanti per noi e davanti fanno la differenza, ci daranno qualcosa in più. Abbiamo preparato bene la partita, abbiamo avuto 7 giorni per farlo. Dobbiamo solo scendere in campo al 100%"