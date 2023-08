Verona-Roma, Dawidowicz: "Non abbiamo mollato niente. L'arbitro non voleva far finire la partita"

Dopo la vittoriosa trasferta di Empoli il Verona batte anche la Roma in casa e vola a sei punti nelle prime due partite di campionato. Un risultato importante per i gialloblu, confermato dal difensore Pawel Dawidowicz che ha parlato ai microfoni dell'emittente al termine della gara.

DAWIDOWICZ A DAZN

Una partita infinita, quello che conta è che nelle prime due partite avete portato già a casa sei punti.

"In queste partite si vede la squadra, non abbiamo mollato niente e tutti gli attaccanti hanno corso fino alla nostra area. L’arbitro alla fine non voleva far finire questa partita ma con queste partite si cresce".