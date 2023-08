Roma-Salernitana, PINTO: "Zapata? L'obiettivo è vincere oggi, manca tempo alla chiusura del mercato"

Si ricomincia: alle 18.30 all'Olimpico la Roma, senza Mourinho in panchina, Pellegrini e Dybala in campo, inizia il suo cammino in Serie A sfidando la Salernitana di Paulo Sousa. Prima del fischio d'inizio il General Manager giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A DAZN

La squadra è abbastanza completa, manca un altro attaccante. Domani avete un incontro per chiudere Zapata con l'Atalanta?

"L'incontro che abbiamo è oggi contro la Salernitana. È vero che purtroppo non siamo ancora riusciti a prendere un attaccante che sia un'alternativa a Belotti. Ma oggi siamo fiduciosi che Belotti e i ragazzi siano a posto per cercare di fare il meglio possibile e vincere la partita".

Lo avrete per la prossima partita?

"Mancano 12 giorni alla fine del mercato, è molto presto per parlare di quello che può succedere. Durante quest'estate ho vissuto tante cose diverse, non riesco a fare pronostici".

La Champions è un obbligo o un obiettivo per la Roma?

"L'obiettivo è vincere oggi. Manca tanto tempo alla chiusura del mercato, oggi parlavo proprio di questo, ci sono altri mercati che chiudono il 15 settembre. È difficile fare questi ragionamenti, è ancora presto. Nel momento opportuno dirò quello che penso senza nascondermi, ma in questo momento la priorità è vincere contro la Salernitana".