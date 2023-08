Roma-Salernitana, MANCINI: "Carichi e motivati, i nuovi sono eccezionali"

Si ricomincia: alle 18.30 all'Olimpico la Roma, senza Mourinho in panchina, Pellegrini e Dybala in campo, inizia il suo cammino in Serie A sfidando la Salernitana di Paulo Sousa. Prima del fischio d'inizio il difensore giallorosso Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MANCINI A DAZN

"C'è tanta voglia, dopo un mese e mezzo di ritiro e amichevoli non vediamo l'ora. Siamo carichi e motivati per partire nel migliore dei modi"

I nuovi come si sono inseriti?

"Sono ragazzi eccezionali con testa e voglia di lavorare. Anche gli ultimi due, che conosciamo poco, sono grandi giocatori e sono pronti a darci una mano".