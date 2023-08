Roma-Salernitana, Iervolino: "Vogliamo una salvezza tranquilla"

Si ricomincia: alle 18.30 all'Olimpico la Roma, senza Mourinho in panchina, Pellegrini e Dybala in campo, inizia il suo cammino in Serie A sfidando la Salernitana di Paulo Sousa. Prima del fischio d'inizio il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

IERVOLINO A DAZN

"Abbiamo inserito in una rosa già importante due giocatori di grande valore a centrocampo, abbiamo inserito due attaccanti con nomi difficili da pronunciare ma che si sapranno far valere, sono attaccanti di peso. Siamo stati confortati anche dai dati che ci hanno detto che sono giovani con una traiettoria di crescita importante, alle spalle di un giocatore straordinario come Dia. Manca un’ala importante, stiamo trattando un giocatore importante. La squadra è fatta e puntiamo a fare meglio dello scorso campionato, cioè ad ottenere una salvezza tranquilla".

Non si può svelare il nome del giocatore?

"Nelle prossime ore, anche per scaramanzia non lo diciamo".