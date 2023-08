Roma-Salernitana, Fazio: "È sempre speciale giocare all'Olimpico con i tifosi romanisti"

Si ricomincia: alle 18.30 all'Olimpico la Roma, senza Mourinho in panchina, Pellegrini e Dybala in campo, inizia il suo cammino in Serie A sfidando la Salernitana di Paulo Sousa. Prima del fischio d'inizio il difensore degli ospiti, ed ex giallorosso, Federico Fazio ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

FAZIO A DAZN

"È sempre speciale giocare qui soprattutto davanti ai tifosi romanisti, è bello ripartire da qui".

Le motivazioni sono doppie?

"Sempre, adesso gioco con la Salernitana ma è sempre bellissimo venire qui e trovare questo ambiente".