Roma-Salernitana, AOUAR: "Meritavamo di vincere. Devo migliorare, l'Olimpico è incredibile" (VIDEO)

All'Olimpico la Roma pareggia 2-2, con una doppietta di Andrea Belotti, contro la Salernitana all'esordio in campionato. Dopo la partita il centrocampista giallorosso, arrivato in questa sessione estiva di calciomercato, Houssem Aouar è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

AOUAR A DAZN

Le tue sensazioni di giocare oggi all’Olimpico?

“Partita difficile per noi e anche per me, è un nuovo calcio. Spero di fare meglio per la squadra, ma sono comunque contento per la partita di oggi, meritavamo di vincere. Dobbiamo migliorare difensivamente, ma sono fiducioso per il futuro”.

Quanto era difficile ritrovare la migliore condizione?

“Ho bisogno di tempo per ritrovare la mia condizione migliore, ma piano piano sarò pronto per questa squadra. Abbiamo una grande squadra con grandi giocatori, dobbiamo fare meglio. Sarò pronto per la stagione”.

La tua migliore qualità?

“Mi piace giocare con la palla, uno o due tocchi. Sono contento della mia prima partita, ma devo migliorare sia per la squadra sia per i tifosi. L’Olimpico è stato incredibile, ho grande fiducia in questa squadra e nei tifosi”.

Entrare e vivere l’Olimpico con questi tifosi è tutta un’altra cosa.

“È un onore giocare per questa maglia e per questo club con grande storia. I tifosi sono unici, spero di fare una grande stagione per loro”.

AOUAR IN CONFERENZA STAMPA

Come ti sei trovato fino al momento del cambio? Pensavi di essere già a questo livello atletico?

"Fisicamente è stata difficile, oggi faceva molto caldo. È un nuovo calcio per me, devo imparare la Serie A, anche l'anno scorso è stata una stagione difficile, ho bisogno di tempo anche fisicamente. Credo che con questa partita sono fiducioso per la stagione".

Qual è il tuo ruolo ideale?

"Non ho una posizione che preferisco, posso giocare in tante posizioni. Sono un calciatore di squadra, sono a disposizione del mister, sono pronto per giocare mezz'ala e attaccante, non è importante per me".

Non avere Mourinho vi ha cambiato qualcosa?

"Ovviamente è meglio quando il mister è in panchina, ma dobbiamo fare senza di lui. Il mister ha parlato con noi prima della partita e tutta la settimana, dobbiamo fare così, credo che siamo pronti anche senza di lui".

Nel calcio moderno servono rose ampie, con due interpreti per ogni reparto. La Roma a centrocampo ha diverse soluzioni: come convivi col fatto che bisogna conquistarsi il posto?

"Penso sia normale la concorrenza, sta a noi dare il massimo sempre in ogni allenamento, ma credo che avere a disposizione questi giocatori sia un punto di forza".

Come sono cambiati i tuoi compiti tattici?

"Giocare senza Lorenzo (Pellegrini, ndr) e Paulo (Dybala, ndr) è sempre difficile, sono giocatori importanti. Per la prossima partita Paulo e Lorenzo saranno con noi e spero di vincerla per i tifosi, per il mister e per noi".

AOUAR A ROMA TV+

“Partita sfortunata, meritavamo di vincere. Abbiamo fatto una buona gara, dobbiamo migliorare difensivamente ma siamo fiduciosi per il futuro”.

Ottimo impatto il tuo, sembri già inserito…

“Sì, ho bisogno di un po’ di tempo, l’anno scorso è stata una stagione difficile. Con questi giocatori è più facile giocare, sono contento di giocare con loro, per me è più facile in campo”.

Qual è stata la prima sensazione qui all’Olimpico?

“Incredibile, abbiamo tifosi unici. È stata una grande serata per me. Sono contento di giocare con questa maglia per questi tifosi, spero di renderli orgogliosi”.