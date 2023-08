Farense-Roma, RUI PATRICIO: "Lavoro e ambizione per vincere trofei. Non penso al futuro, ma alla nuova stagione" (FOTO e VIDEO)

Dopo l'ultimo test in Portogallo prima di rientrare a Roma, vinto 4-2 con il Farense a Faro, Rui Patricio ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti. Le dichiarazioni del portiere giallorosso tra obiettivi e futuro:

Questi test sono sempre importanti per mettere minuti nelle gambe e trovare l'intesa, secondo te cosa sta funzionando meglio?

"Sta funzionando tutto perché stiamo lavorando su tutti gli aspetti, sono stati allenamenti molto intensi. Adesso si tratta di continuare a lavorare per affinare i dettagli in vista dell'inizio".

È il terzo anno di Mourinho: cosa ci si deve aspettare dalla Roma?

"Il nostro obiettivo è quello di fare meglio dell'anno scorso. È vero, è il terzo anno del mister ed è anche il mio terzo anno. Tutti dobbiamo avere in testa l'idea di migliorarci sempre e avere ambizione perché questo conta, avere questa mentalità e l'obiettivo di vincere i trofei".

Quali sono i tuoi obiettivi: fare una stagione da grandissimo portiere per meritare la conferma nella Roma, la Nazionale? Ti vedi ancora molto tempo qui?

"Il mio obiettivo è quello di non pensare a lungo termine, ma di lavorare bene e non di guardare lontano".

La tua permanenza a Roma è da escludere o ti sentiresti di continuare a Roma il prossimo anno?

"Sta per iniziare tra pochi giorni una nuova stagione, non mi metto a pensare alle prossime stagioni. Sono concentrato sulla stagione che sta per iniziare".