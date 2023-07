Roma-Estrela, PISILLI: "Stare qui è un'emozione indescrivibile. Cerco di imparare da Dybala, Pellegrini e Matic. Al futuro non penso" (VIDEO)

DA ALBUFEIRA MDR - Al termine del secondo test del ritiro di Albufeira, terminato 4-0 contro l'Estrela Amadora con i gol di Dybala, Llorente e Bove, il giovane giallorosso Niccolò Pisilli ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti. Le parole del centrocampista.

Che soddisfazione c'è ad essere qui con la prima squadra?

"Un sogno che si avvera. Dopo 10 anni di settore giovanile arrivare qui è quello per cui lavori per 10 anni ed è un sogno. Stare qui è bellissimo, un'emozione indescrivibile".

Non hai ancora fatto vacanze: è quello che deve fare un giovane per convincere Mourinho?

"Sicuramente, io per venire avrei rinunciato a tutte le vacanze fatte in vita mia. Sono felicissimo. Ho 18 anni, se rinuncio a una vacanza non succede niente, sicuramente è molto meglio stare qua".

Che suggerimento ti ha dato Mourinho per affrontare al meglio il ritiro?

"Il mister cerca sempre di tirare fuori il 100% da ogni giocatore, mi ha detto di sentirmi libero e cercare di fare il meglio possibile".

Il ruolo in cui ti senti più a tuo agio?

"Ho sempre giocato mezz'ala, mi trovo molto bene lì, ma posso fare più ruoli e sono disposto a fare tutti i ruoli che il mister mi chiederà di fare".

C'è un giocatore all'interno del gruppo che ti sta aiutando ed è più vicino ai giovani come te e Pagano?

"Ci aiutano tutti molto, soprattutto i veterani, come può essere un grande campione come Matic che ci sta molto vicino".

Com'è giocare con un fuoriclasse come Dybala?

"Stare vicino a Dybala è qualcosa di indescrivibile, cerco di imparare il più possibile da tutti, da Dybala, Pellegrini, Matic, ho tanto da imparare sicuramente".

Come ti vedi l'anno prossimo?

"Penso giorno per giorno, quello che verrà dopo non ci penso adesso e si vedrà tranquillamente con il club. Io spero di restare più tempo possibile con la prima squadra per imparare tante cose. Poi si vedrà, pensiamo giorno per giorno".

Bove e Zalewski sono i modelli per voi giovani?

"Loro hanno fatto un percorso molto bello, stanno crescendo e sono diventati punti fondamentali per la squadra".