Siviglia-Roma, Suso: "In Europa League ci trasformiamo. Chi l'avrebbe mai detto che avremmo battuto Manchester United, Juventus e Roma?"

Al termine della vittoria contro la Roma in finale di Europa League ai calci di rigore, il l'esterno d'attacco del Siviglia Suso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal sito del quotidiano spagnolo: "Chi l'avrebbe mai detto che avremmo vinto questa competizione battendo Manchester United, Juventus e Roma. Penso che sia stato un anno molto difficile, ma alla fine il Siviglia in questa competizione è diverso. Non sappiamo perché ma giochiamo in modo diverso. Mendilibar ci ha dato più tranquillità e semplicità. Ha saputo organizzare un po' di tutto, merita di allenare questo Siviglia in Champions League. È una persona piuttosto sincera e semplice, mi piace".

