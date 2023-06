Siviglia-Roma, SMALLING: "Grande delusione, abbiamo dato tutto. Mourinho fiero di noi"

Alla Puskas Arena di Budapest il Siviglia vince l'Europa League battendo la Roma per 5-2 dopo i calci di rigore. Dopo la sconfitta il difensore giallorosso Chris Smalling ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

POSTPARTITA

SMALLING A SKY SPORT

Quanto è forte la delusione?

“Grande delusione. Quando si arriva ai rigori è davvero dura perdere. Volevamo vincere, abbiamo dato tutto. I rigori sono una lotteria e quelli che si sono presentati sul dischetto hanno avuto il coraggio di farlo”.

È dura da sopportare una sconfitta così?

“Avete visto la tristezza di tutti, abbiamo lottato tantissimo per arrivare qui. Guardare la festa degli altri ci resterà dentro. Dobbiamo raggiungere un’altra opportunità, anche la prossima stagione”.

Cosa vi ha detto Mou?

“È stato fiero di noi, ha detto ‘siamo sempre stati insieme, abbiamo dato tutto e ora dobbiamo essere forti insieme perché si vince e si perde insieme’”.

PREPARTITA

SMALLING A SKY SPORT

"Non vedo l'ora, non possiamo deludere i tifosi. Dobbiamo entrare in campo per vincere e dobbiamo trovare il modo di farlo senza rimpianti".

Dybala?

"Ha le qualità di una star, sono sicuro che salirà di livello come sempre in questi casi".

I tifosi?

"È fantastico, oggi lo stadio è più grande e ci sono tifosi in più".

Mourinho sarà l'allenatore del futuro?

"È un allenatore di primissimo livello ma dobbiamo pensare alla coppa e di portarla a Roma".