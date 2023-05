Siviglia-Roma, Monchi: "Questa vittoria ha un sapore diverso da tutte le altre"

Al termine di Siviglia-Roma, ha parlato il direttore sportivo degli spagnoli Ramon Monchi. Queste le sue parole:

MONCHI A MARCA

"Penso che questo titolo abbia un sapore diverso da qualsiasi altro, perché la strada è stata molto dura, l'anno molto difficile, e non avrei mai sognato di finire così. Andremo in Champions, ma la vittoria è soprattuto per queste persone, che sono la cosa più bella che ci siano. Il futuro di Mendilibar? Domani ci godremo Siviglia, per offrire ai tifosi il titolo e lunedì parleremo con calma. Sappiamo tutti cosa vogliamo e sono sicuro che la decisione presa sarà buona per tutti".