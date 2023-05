Siviglia-Roma, Lamela: "Forse non la nostra miglior partita, ma ce la meritiamo per tutto lo sforzo fatto fin qui"

Al termine della finale di Europa League vinta contro la Roma ai calci di rigore, ha parlato l'attaccante argentino Erik Lamela. Le sue parole:

LAMELA A DAZN

Che emozione è vincere da ex?

"Gara difficile contro la mia ex squadra, a cui voglio bene. È il mio primo titolo, tra l'altro contro la Roma e non me lo aspettavo. Sono molto emozionato"

Non era facile vincere contro Mourinho, c'è stima reciproca.

"Sì, ce l'abbiamo fatta. Sapevamo che era difficile, forse non è stata la nostra migliore partita ma la meritiamo per tutto lo sforzo fatto in campionato e prima di arrivare qui. Questa squadra non smette mai di lottare"