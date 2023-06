Roma-Spezia, ZALEWSKI: "Contento della reazione, ma qualcuno ci ha impedito di andare in Champions"

La Roma batte lo Spezia 2-1 nell'ultima giornata di campionato, chiude al 6° posto in classifica e si qualifica alla prossima edizione dell'Europa League. Dopo la gara l'esterno giallorosso Nicola Zalewski ha parlato ai microfoni dei cronisti. le sue dichiarazioni:

ZALEWSKI IN CONFERENZA STAMPA

"Significa tanto rimanere nella zona Europa League, era uno dei nostri obiettivi. Andando avanti nella stagione abbiamo fatto molto bene in Europa League e c’era la possibilità di andare in Champions League, qualcuno e qualcosa ce lo ha impedito. Sono molto contento della reazione della squadra dopo la partita di mercoledì"

Il gol è tuo, il bilancio della tua stagione?

"A prescindere da chi segna, era importante pareggiare prima della fine del primo tempo. Lo Spezia si giocava la vita, anche noi. In questa seconda stagione sono cresciuto tanto: l'anno scorso ho fatto molto bene, in questa ho avuto momenti altalenanti e nella prossima stagione cercherò di essere più continuo".

Rispetto all'anno scorso riesci a pensare di essere in una squadra più forte e solida mentalmente anche al netto della sconfitta di mercoledì?

"Abbiamo avuto una buona reazione dopo la sconfitta di mercoledì, l'anno prossimo cercheremo di essere più continui visto che durante la stagione abbiamo avuto dei momenti sì e no, partite in cui abbiamo fatto qualche passo falso. Oggi è stata una partita molto intensa, loro si giocavano tanto come noi. Sono molto contento della prestazione della squadra".

Hai detto che qualcosa o qualcuno vi ha impedito di andare in Champions, hai avuto l'impressione che anche in campionato vi abbia un po' ostacolato la corsa?

"Sì, sicuramente le altre squadre. Abbiamo avuto partite in cui potevamo fare meglio e abbiamo perso l'occasione, quando le squadre davanti in classifica perdevano punti non abbiamo sfruttato l'occasione, siamo sicuramente i primi colpevoli per il fatto di non essere in zona Champions. Ma sono molto soddisfatto della stagione".