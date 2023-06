Roma-Spezia, Semplici: "Ci giochiamo una stagione, servirà una grande prestazione"

Dopo la sconfitta in finale di Europa League, la Roma chiude il campionato all’Olimpico contro lo Spezia, in lotta per la salvezza. Prima del fischio d’inizio in programma alle 21.00 il tecnico del club ligure, Leonardo Semplici, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SEMPLICI A DAZN

"C'è emozione, ci giochiamo una stagione e lo sappiamo. Siamo preparati bene, giochiamo contro una grande squadra ma abbiamo la nostra forza e le nostre certezze. Cercheremo di fare una grande prestazione perché dobbiamo portare via da Roma un risultato positivo".