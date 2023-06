Dopo la sconfitta in finale di Europa League, la Roma chiude il campionato all’Olimpico contro lo Spezia, in lotta per la salvezza. Prima del fischio d’inizio, in programma alle 21.00, l'attaccante della squadra ligure Emmanuel Gyasi ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

GYASI A DAZN

Sei il capitano, hai detto qualcosa ai compagni?

“C’è poco da dire, in questo momento meno parole e più fatti. Siamo tutti responsabili, sanno già quello che devono fare sul campo”.