Roma-Spezia, BOVE: "C'è delusione, ma concentrati per chiudere bene oggi"

Dopo la sconfitta in finale di Europa League, la Roma chiude il campionato all’Olimpico contro lo Spezia, in lotta per la salvezza. Prima del fischio d’inizio, in programma alle 21.00, il centrocampista giallorosso Edoardo Bove ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BOVE A DAZN

Quianto è difficile giocare questa partita dopo questa settimana e chiudere bene?

“Sì, sicuramente è una partita importantissima ma ragioniamo partita dopo partita, è anche questa la nostra forza. C’è stata grande delusione dopo la scorsa partita, ma oggi ci giochiamo l’accesso alla prossima Europa League e siamo concentratissimi. È stata la nostra mentalità per tutto l’anno e oggi cerchiamo di finire al meglio”.