Siviglia-Roma, Fernando: "Daremo tutto per portare la coppa a Siviglia"

Nell'immediato pre-partita di Siviglia-Roma, a circa un'ora di distanza dal fischio di inizio della gara da cui uscirà la squadra vincitrice dell'Europa League 2022/2023, il mediano del club spagnolo Fernando ha parlato ai microfoni del sito spagnolo:

"Momento spettacolare, è fantastico per noi vivere un'altra finale, una partita molto bella. Speriamo di dare gioia ai nostri tifosi . È un'atmosfera che tutti i giocatori vogliono vivere, un momento di euforia e felicità dopo tanto un anno duro. Vogliamo divertirci".

Sul suo momento: "Mi sento molto bene, molto contento. Mi piace giocare queste partite, non lottare per non retrocedere. Dare gioia ai nostri tifosi. In una finale l'esperienza un po' pesa. Sono partite 50/50. Quando hai 22-23 anni l'ansia è tanta, ma a 35 l'hai vissuta e sai che devi stare bene fisicamente e mentalmente. Penseremo a tutto quello che abbiamo passato, alla mia famiglia, ai momenti difficili. Ora dobbiamo vivere un momento di gioia. Daremo tutto portare la coppa a Siviglia".

(sevilla.besoccer.com)