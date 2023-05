Roma-Salernitana, ZALEWSKI: "Grande traguardo la finale, ma Mourinho chiede attenzione anche in campionato"

Il campionato prima della finale di Europa League a Budapest: alle 18.30 allo Stadio Olimpico la Roma ospita la Salernitana, già salva, nella sfida valida per la 36esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio l'esterno giallorosso Nicola Zalewski ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ZALEWSKI A DAZN

"Per noi è un grande traguardo, era un nostro obiettivo e lo è vincere. Oggi la partita è molto importante perché possiamo arrivare in una zona importante per la classifica. Da domani pensiamo alla Fiorentina e poi alla finale".

Quanto è difficile pensare al campionato e non alla finale?

"No, non è così difficile. Il mister vuole attenzione anche in campionato, siamo consapevoli che tanto passa dal campionato. Dopo Firenze c'è la finale, ci giochiamo tanto sia in campionato sia in coppa".