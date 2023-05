Roma-Salernitana, Sousa: "Mourinho un vincente, per noi sarà una sfida straordinaria"

Il campionato prima della finale di Europa League a Budapest: alle 18.30 allo Stadio Olimpico la Roma ospita la Salernitana, già salva, nella sfida valida per la 36esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il tecnico della formazione ospite, Paulo Sousa, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SOUSA A DAZN

"Mourinho rappresenta un valore aggiunto per tutti gli allenatori portoghesi. Ha fatto bene e ha aperto le porte del mercato europeo e mondiale agli allenatori portoghesi. È un vincente, ha vinto in tutti i campionati sapendo adattarsi a tutte le circostanze, per questo è un allenatore bravissimo. È l'unico ad aver vinto tutte le coppe europee, per me e per i miei ragazzi sarà sfida straordinaria".